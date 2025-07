Via libera regionale al Piano demanio marittimo di Gioiosa Marea

La Regione ha formalmente approvato il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) di Gioiosa Marea, riconoscendone la conformità alle Linee Guida regionali dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente. Il provvedimento segna il completamento di una fase tecnica cruciale, aprendo la strada all’iter finale di ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Ideato dall’urbanista Andrea Marcel Pidalà, il PUDM si propone come strumento di pianificazione integrata per il litorale, in grado di bilanciare sviluppo economico e tutela paesaggistica. Esso costituisce la base amministrativa per il rilascio delle concessioni demaniali, elemento necessario per sostenere attività turistiche, stabilimenti balneari, nautica da diporto e iniziative sportive.

«Un provvedimento di importanza strategica per l’economia turistica e la sostenibilità ambientale del nostro splendido litorale», ha dichiarato il sindaco Giusi La Galia, sottolineando il valore del piano per la creazione di nuove opportunità occupazionali e la valorizzazione dell’ambiente costiero. In particolare, il documento definirà in modo trasparente le procedure di assegnazione delle aree demaniali e garantirà adeguati spazi per la fruizione pubblica, sempre nel rispetto delle normative ambientali.

Con l’approvazione definitiva del PUDM, il Comune di Gioiosa Marea disporrà di un quadro regolamentare chiaro per la gestione organica delle sue coste, favorendo una crescita turistica sostenibile e la salvaguardia del patrimonio naturale.

