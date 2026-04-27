Vertice a Palermo tra Minardo e Schifani su governo regionale

Si è svolto a Palermo, presso Palazzo d’Orléans, il primo confronto istituzionale tra il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il quadro dell’attività amministrativa regionale, con particolare attenzione alla fase conclusiva della legislatura. “Con il presidente Schifani abbiamo fatto il punto sull’azione di governo e condiviso la necessità di valorizzare al meglio l’ultima fase della legislatura, concentrandoci su obiettivi concreti e immediatamente realizzabili per dare risposte ai cittadini”, ha dichiarato Minardo.

Tra i temi evidenziati figura l’esigenza di rendere pienamente operativa la squadra di governo regionale. “Per questi motivi abbiamo concordato sull’urgenza di rendere la squadra di governo pienamente operativa senza ulteriori rinvii”, ha aggiunto il commissario regionale.

Nel corso del confronto è stata inoltre ribadita la volontà politica di proseguire il percorso amministrativo in maniera unitaria. “L’obiettivo di Forza Italia, e sono certo di tutta la coalizione, è andare avanti insieme forti di una classe dirigente all’altezza delle sfide, per garantire stabilità e credibilità all’azione di governo”, ha concluso Minardo.

👁 Articolo letto 339 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.