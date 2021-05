Vertenze – Musumeci: «Su Blutec pronti a fare la nostra parte»

Ā«Ci sono oggi tutte le condizioni per avviare un serio e credibile Piano di reindustrializzazione dellā€™area di Termini Imerese. La Regione ĆØ pronta a fare la propria parte sul fronte lavoristico e infrastrutturale. Serve perĆ² un incontro urgente a Roma tra ministeri dellā€™Economia e del Lavoro, Invitalia, Regione, Comune e organizzazioni sindacali per verificare le reali intenzioni di ognuno e avviare le possibili soluzioni. Prorogare gli ammortizzatori sociali e lā€™amministrazione straordinaria diventa, intanto, il presupposto essenziale per avere il tempo di costruire il percorso, lā€™ultimo possibileĀ».

Questo, in sintesi, lā€™intervento del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci al vertice tenutosi stamane in videoconferenza sull’annosa e insoluta vertenza della Blutec di Termini Imerese, incontro al quale hanno preso parte anche gli assessori regionali alle AttivitĆ produttive Mimmo Turano e al Lavoro Antonio Scavone.Ā

Ā«Al ministro Giorgetti ho ribadito proprio ieri – ha aggiunto Musumeci – l’importanza strategica che riveste per noi la vertenza Blutec e, in generale, il decollo dellā€™area industriale termitana. Mi ha assicurato la massima attenzione per trovare, assieme al viceministro Alessandra Todde, la migliore soluzione possibileĀ».