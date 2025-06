Innovazione tecnologica, Verona Trento al primo posto regionale

L’Istituto Superiore Verona Trento Majorana di Messina si è aggiudicato il primo posto regionale ai Campionati di Automazione Siemens 2025 con il progetto “Battery Swapping”, dedicato alla mobilità elettrica. L’iniziativa, sviluppata dalla classe 5B Automazione, nasce dall’esigenza di superare le limitazioni legate ai lunghi tempi di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici. Il progetto prevede un sistema automatizzato di sostituzione rapida delle batterie esauste con altre già cariche, tramite una stazione intelligente in grado di identificare il veicolo e operare autonomamente lo scambio, utilizzando attuatori, sensori e controlli programmati con PLC e interfacce HMI.

Successivamente, il progetto è stato ampliato coinvolgendo studenti delle articolazioni Elettrotecnica ed Elettronica, favorendo una collaborazione multidisciplinare che ha integrato competenze diverse sotto il coordinamento dei docenti Antonino Campisi, Valentino Messina, Orlando Miano e Fabrizio Ori Saitta. Tra gli studenti partecipanti si segnalano Andrea Sileci, Stella Perera Jayasooriya, Davide Carmine Zona, Gabriel Barbera, Giuseppe Bianco, Emanuele Baronello, Davide Consolo, Gabriele Filippo Sileci e Tommaso Alfonso Giordano.

“Battery Swapping” si configura come un progetto STEM che coniuga teoria e pratica, innovazione tecnologica e sostenibilità. Gli studenti hanno adottato materiali eco-compatibili per il prototipo, curando ogni dettaglio meccanico ed elettronico per garantirne affidabilità e sicurezza. Il sistema propone inoltre un modello di utilizzo della batteria a noleggio, riducendo i costi iniziali di acquisto del veicolo e assicurando batterie sempre efficienti, con ricadute positive sulla diffusione delle auto elettriche.

La dirigente scolastica, prof.ssa Simonetta Di Prima, ha svolto un ruolo determinante nel supporto all’innovazione e alla crescita professionale della comunità scolastica, favorendo la realizzazione di progetti ambiziosi. Il Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica e Automazione ha precedentemente sviluppato iniziative significative, tra cui MEME (Mobilità Elettrica per una Messina Ecosostenibile) e ASTRA (Agricoltura Sostenibile nella Ecotransizione), quest’ultimo premiato con il primo posto nazionale “IMPRENDI”. Nel 2016, l’istituto si era già distinto con il terzo posto nella gara nazionale Siemens e il primo premio Siemens Diversity, confermando la propria eccellenza in ambito tecnologico e ingegneristico.

