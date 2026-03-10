Vendita di cocktail ai minorenni a Trapani, sanzioni fino a 16mila euro

Controlli mirati nel centro di Trapani da parte dei finanzieri del Gruppo locale, impegnati nelle verifiche legate ai fenomeni della cosiddetta movida del fine settimana. Le attività si sono concentrate nelle aree più frequentate nelle serate del sabato, dove l’elevata disponibilità di bevande alcoliche a basso costo può favorire situazioni di eccesso con conseguenze sul piano dell’ordine pubblico e del decoro urbano, spesso compromesso dalla presenza di bottiglie e bicchieri abbandonati nelle strade e nei pressi degli edifici.

Durante uno degli interventi di controllo, i militari hanno individuato una persona che vendeva bevande alcoliche a ragazzi minorenni nel centro cittadino. L’uomo aveva allestito all’interno della propria automobile una sorta di punto vendita improvvisato, con superalcolici, birre, ghiaccio, bicchieri e cannucce, operando senza alcuna autorizzazione.

L’attività si svolgeva in piazza Garibaldi, uno dei luoghi più frequentati nelle ore serali del fine settimana. Approfittando della presenza di numerosi giovani, il venditore attirava soprattutto minorenni che, non potendo acquistare alcolici nei locali autorizzati, si rivolgevano a lui.

I finanzieri hanno sorpreso il venditore mentre stava preparando e consegnando un cocktail a un sedicenne, senza aver verificato l’età tramite documento di riconoscimento.

Al termine degli accertamenti sono state contestate violazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalla normativa che disciplina la vendita di alcolici. Nei confronti del responsabile sono state applicate sanzioni amministrative che possono arrivare complessivamente fino a 16 mila euro. È stato inoltre disposto il sequestro amministrativo delle bevande alcoliche destinate alla vendita. – Immagine esemplificativa.

