Vendevano finte concessioni per l’utilizzo di cappelle cimiteriali, arrestati il direttore del cimitero comunale di Siracusa e l’operaio preposto ai lavori di ristrutturazione

La polizia di stato ha arrestato oggi il direttore del cimitero comunale di Siracusa e l’operaio incaricato dei lavori di ristrutturazione per aver venduto concessioni fasulle per l’utilizzo di cappelle cimiteriali. Anche quattro impiegati comunali sono indagati nella vicenda.

Le indagini sono partite da una denuncia sporta da una delle vittime che, rientrando a Siracusa per le festivitĂ natalizie, si Ăš accorta che la cappella di famiglia era stata assegnata ad altri defunti. Gli arrestati, abusando delle loro funzioni, inducevano i privati a pagare somme di denaro per evadere le procedure di assegnazione legale dei loculi e delle cappelle.

Gli indagati, inoltre, sfruttando illegalmente i meccanismi di assegnazione pubblica dei loculi e con il concorso di altri impiegati comunali, estumulavano arbitrariamente i cadaveri per fare posto ai nuovi defunti a fronte di pagamenti elevati da parte dei familiari.

Le condotte dei due arrestati erano complementari e funzionali al perseguimento di un ingiusto profitto, operando in una “perfetta sinergia”. Questo caso dimostra l’importanza di seguire le procedure istituzionali per l’assegnazione di loculi e cappelle cimiteriali e di non cedere a richieste illecite.