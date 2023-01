Varo della nave anfibia “Al Fulk” del Qatar a Palermo: Schifani esalta l’eccellente cantieristica navale siciliana

Oggi a Palermo si è svolta la cerimonia di varo della nave militare anfibia Landing Platform Dock “Al Fulk”, commissionata dal ministero della Difesa del Qatar e costruita dallo stabilimento Fincantieri di Palermo. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato di essere “veramente felice di essere qui a testimoniare la presenza della Regione e l’orgoglio dei siciliani. Oggi festeggiamo il lavoro del nostro cantiere navale, uno stabilimento di eccellenza, degli uomini e delle donne che lavorano in maniera professionale”.

Schifani ha sottolineato la volontà della Regione di continuare a operare nell’interesse della Sicilia, investendo nell’industria e nello sviluppo di questa terra, dando lavoro ai cantieri con importanti commesse.

Anche l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha sottolineato l’importanza del rilancio della cantieristica navale a Palermo per la ripresa economica e occupazionale dell’Isola, mentre l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha dichiarato che il varo della nave del Qatar rappresenta un momento importante per la Sicilia, restituisce serenità e speranza per un futuro produttivo.

Alla cerimonia erano presenti anche il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, il vice primo ministro e ministro della Difesa del Qatar, Khalid bin Mohammed Al Attiyah, l’amministratore delegato Fincantieri, Pierroberto Folgiero, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e rappresentanti delle forze armate.