Vaccini – Sospese anche le somministrazioni in seconda dose di AstraZeneca per under 60

In aderenza alle indicazioni arrivate oggi dal Comitato tecnico scientifico e in attesa dell’apposita circolare ministeriale, sono sospese in Sicilia le somministrazioni del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca anche in seconda dose per tutti i soggetti al di sotto dei 60 anni. Lo comunica l’assessorato regionale alla Salute.