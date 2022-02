Vaccini nelle scuole messinesi, proseguono gli incontri

Stamane conclusa la tre giorni al Minutoli col progetto “Mi Curo di Te – valorizzazione della prevenzione e aspetti psico-educativi in tempi di Covid”.

Proseguono incontri informativi e vaccini nelle scuole messinesi grazie al progetto “Mi Curo di Te – valorizzazione della prevenzione e aspetti psico-educativi in tempi di covid” promosso dall’Ufficio covid di Messina guidato dal commissario Alberto Firenze: prossime tappe Minutoli (14, 21 e 28 febbraio), Quasimodo (16, 23 febbraio e 2 marzo) e Cuppari (17 e 24 febbraio). Attraverso l’azione di un team di psicologi e pedagogisti, vengono realizzati degli incontri informativi all’interno dei plessi scolastici con l’obiettivo di garantire la diffusione di una corretta informazione e sensibilizzare minori, ragazzi, genitori e famiglie sui benefici della vaccinazione orientandoli ad una scelta libera ma consapevole. Contestualmente Ăš possibile ricevere la somministrazione direttamente a scuola.

Stamane si Ăš conclusa la tre giorni all’Istituto Jaci alla quale hanno partecipato con particolare entusiasmo e interesse numerose classi; si proseguirĂ sempre domani allo Jaci con le vaccinazioni. “Continuiamo a riscontare un grande interesse – ha evidenziato Firenze – da parte delle scolaresche che vedono impegnati in prima persona i nostri operatori e il personale sanitario dell’Ufficio emergenza. Si tratta di preziosi e indispensabili momenti di confronto tra esperti e studenti per migliorare il loro senso civico e farli riflettere sull’importanza della prevenzione e un’occasione utile per chi vuole vaccinarsi”.