Vaccini al palazzo di giustizia – Prime, seconde e terze dosi agli operatori del settore nell’Aula Magna della Corte d’Appello

L’Aula Magna della Corte d’Appello di Palermo diventa hub vaccinale. Da oggi, 1 dicembre, e per cinque giorni (2, 3, 6, 7 dicembre) lo spazio intitolato alla memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo, al primo piano del palazzo di giustizia di Palermo in piazza Vittorio Emanuele Orlando, ospiterà squadre di medici, infermieri e personale amministrativo della locale struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid, guidata dal commissario ad acta Renato Costa.

Dalle 9 alle 14, in ognuno dei giorni indicati, il personale sanitario sarĂ a disposizione di tutti gli operatori della giustizia: magistrati, avvocati, impiegati e loro familiari, che potranno prenotare il vaccino dalla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo. L’iniziativa si inscrive nel solco giĂ tracciato dall’ufficio del commissario Covid di Palermo per rendere la campagna vaccinale sempre piĂč capillare, portandola avanti dentro ma anche fuori dall’hub della Fiera del Mediterraneo.