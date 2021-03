Vaccini a domicilio a Floresta – Sono stati 53 gli “over d’argento”  che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid

Intensa attivit√† nella giornata festiva da parte del gruppo vaccinale dell’ospedale pattese a Floresta.

Il gruppo vaccinale che ha¬† operato a Floresta era composto dal dottor Salvuccio Sidoti, responsabile del compartimento dell’Usl pattese e dalla fottoressa¬† Jole Donz√¨ che si sono avvalsi del supporto¬† infermieristico della specializza Francesca Cardinale¬† per l’aspetto amministrativo dell’assistente Pina Cusm√†.

A ricevere le dosi di vaccino è stata tutta la popolazione anziana del paese. Molti si sono recati direttamente nella sala del comune appositamente attrezzata, gli altri, disabili o con problemi di deambulazione, ma anche chi in età avanzata, hanno ricevuto presso la propria abitazione il personale sanitario che ha provveduto a vaccinarli.

I medici sono stati accompagnati in questo tour sanitario presso le varie abitazioni del centro dall’attivissima assessore comunale alla sanit√† Rosalba Mollica e dal sindaco Antonino Cappadona.

‚ÄúUn risultato molto importante quello ottenuto oggi – ha detto il sindaco di Floresta-¬† che ci consente di mettere in sicurezza i nostri anziani verso dei quali l’amministrazione √® stata sempre attenta e carica di premure” – ed ha aggiunto:¬† “ringrazio il dottor Sidoti e la dottoressa Donz√¨ e per la disponibilit√†, la pazienza, e la professionalit√† avuta e tutti gli operatori che li hanno assistiti per la collaborazione¬† prestata, anche per l’attenzione dimostrata nell‚Äôavere accolto da subito la proposta di avviare la campagna vaccinale qui a Floresta, evitando che gli anziani si recassero, spesso cosa per molti problematica, nei punti vaccinali”. Il sindaco ha voluto evidenziare il buon lavoro di coordinamento attuato dal personale comunale e dall’assessore Mollica per essere riusciti a coinvolgere la totalit√† del persone svolgendo un‚Äôazione informativa e comunicativa indispensabile per il risultato raggiunto.

‚ÄúQuesti mesi ‚Ästha dichiarato il sindaco di Floresta¬†‚Äď rimarranno nella storia della nostra cittadina, anche perch√® abbiamo dimostrato di essere una comunit√† attenta, che √® stata in grado di tutelarsi, rispettosa delle regole al punto che da sempre siamo rimasti comune covid free. Quest’altro step – la vaccinazione per gli over – per acquisire maggiore sicurezza sanitaria dobbiamo vederlo come un grande regalo che c‚Äô√® stato donato; un gesto simbolo di speranza per il prossimo futuro. Sono convinto che presto potremo ricominciare a vivere una vita pi√Ļ “normale” anche se per ora questo non √® ancora possibile; ma come amministrazione rimarremo, come sempre, a fianco ai nostri cittadini in tutto e per tutto. Mi auguro – ha concluso il sindaco – anche per la situazione logistica di Floresta, il comune pi√Ļ alto di sicilia, di poter avere nelle prossime settimane ancora ii medici della azienda AUSL per gestire al meglio le vaccinazioni riuscendo a immunizzare un numero elevato di florestani”.