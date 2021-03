Vaccinazioni – Impalà suggerisce il Cineteatro Comunale di Patti

La corsa al vaccino è ormai iniziata ed il numero crescente di dosi che arriveranno non dovrà farci trovare impreparati dinnanzi ad una ampia platea di soggetti volenterosi di vaccinarsi. La città di Patti, di concerto con l’ASP di Messina, deve trovare dei locali idonei alla vaccinazione di massa.

Mi sento in dovere di proporre quale hub vaccinale il Cineteatro Comunale di Patti, infatti, la struttura, che al momento è chiusa al pubblico in attesa di nuovi bandi di gestione ed in attesa di nuovi DPCM, appare la sede ideale, in quanto ampia, vicina all’ospedale e strutturalmente dotata di vari ingressi ed uscite.

Nei giorni scorsi ho interloquito con medici e professionisti sanitari pattesi, i quali, mi hanno aiutato a comprendere come, quanto prima, la corsa al vaccino potrebbe indurre a creare degli assembramenti o nella peggiore delle ipotesi attese lunghe sotto il sole o sotto la pioggia che, di certo, non è il massimo per la salute dei pazienti.

Appare ambiguo il silenzio che il Sindaco Aquino mostra in queste ultime settimane sulla situazione Covid della città , siamo passati dalle dirette quotidiane sui suoi profili social al nulla assoluto; credo, che sia doveroso, da parte della massima autorità sanitaria quale è il Sindaco informare costantemente la cittadinanza sugli sviluppi del contagio in città . Credo, che sia doveroso un maggiore controllo sugli assembramenti che spesso si creano in prossimità di alcuni ritrovi per ragazzi. Credo, che bisogna impegnarsi un po’ di più per fronteggiare l’emergenza Covid e non pensare solo di chiudere i parco giochi o l’area del pontile a Marina di Patti. Caro Sindaco, in questi ultimi weekend ho visto bambini chiedere ai genitori perché i ragazzi ubriachi possono usare l’altalena e loro no, ed ho visto bambini e ragazzini usare la bicicletta all’interno del Piazzale Alioto (inspiegabilmente interdetto al pubblico)che venivano invitati ad uscire quando in altre parti del lungomare c’erano oltre 300 ragazzi senza mascherina.

Vede Sindaco, io la invito a riprendere in mano la situazione e ad essere più presente sul territorio; doti la città di un vero hub vaccinale e non perda tempo in farse politiche sterili.

Con la stima e la cordialità di sempre.

Il consigliere comunale d’opposizione

Dr. Federico ImpalÃ