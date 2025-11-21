Vaccinazioni e screening al centro dell’incontro all’Antonello

Nell’Aula Magna dell’I.I.S. “Antonello da Messina” si è tenuto il convegno “Prevenire oggi per vivere meglio domani”, promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale e curato dalla dott.ssa Chiara Schirò, responsabile dell’Unità Operativa “Scuole che promuovono salute”. L’iniziativa ha visto la partecipazione di studenti e docenti provenienti da diversi istituti del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra il sistema sanitario e la scuola sui temi della prevenzione.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Daniela Pistorino, e l’assessora comunale alle politiche sociali, Alessandra Calafiore, hanno introdotto i lavori, nei quali sono stati illustrati tre programmi regionali dedicati alle vaccinazioni, agli screening oncologici e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Nel suo intervento, Chiara Schirò ha definito la prevenzione “una priorità assoluta, in linea con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”. Ha inoltre richiamato la centralità dei corretti stili di vita e della diagnosi tempestiva, affermando che “arrivare a curare la malattia significa essere arrivati troppo tardi” e che l’obiettivo condiviso in ambito europeo è “evitare che la popolazione si ammali”.

Sono seguite le relazioni del dott. Salvatore Sidoti sulle vaccinazioni in età scolastica, della dott.ssa Rosaria Cuffari sugli screening oncologici e della dott.ssa Eliana Tripodo sulla prevenzione cardiovascolare. Il coordinamento dei contributi è stato affidato al dott. Giuseppe Ruggeri, che ha richiamato il peso delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, responsabili di una quota significativa della mortalità, sottolineando il ruolo delle azioni preventive nel contenere tale fenomeno.

Per l’occasione è stato predisposto nell’Istituto un ambulatorio dedicato alle vaccinazioni anti-influenzali e anti-HPV, offrendo agli studenti la possibilità di aderire direttamente alle iniziative di tutela della salute.

