Vaccinazioni – Da oggi quarte dosi all’Hub vaccinale in via della Fonte a Capo d’Orlando

Commissario Emergenza Covid 19. Dati positivi quarte dosi a Messina e provincia.

All’Hub vaccinale di Capo d’Orlando,¬† in via della Fonte 6 da oggi √® possibile effettuare la quarta dose per le vaccinazioni. Il Centro inaugurato lo scorso¬† 13 luglio e¬† reso disponibile dal Comune, √® aperto da luned√¨ al venerd√¨ dalle 8 alle 14. Possono ricevere la quarta dose i soggetti over 60 o con elevata fragilit√†, purch√©¬† sia trascorso un intervallo¬† di almeno 120 giorni dalla terza dose,¬† o dall’ultima infezione successiva al richiamo. “Ringraziamo – ha detto il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina prof Alberto Fireze – il comune di Capo d’Orlando per la disponibilit√† dei locali. Siamo fiduciosi sul successo di questa nuova campagna vaccinale e registriamo gi√† un aumento di somministrazioni di quarte dosi in molti hub di Messina e provincia”.”Noi – ha detto il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrill√¨- siamo sempre stati vicino alle esigenze dell’Asp e dell’uUfficio commissariale,¬† prima avevamo realizzato¬† un Hub¬† nei pressi del Palafantozzi, adesso abbiamo dato questi locali perch√© riteniamo che la vaccinazione sia molto importante.

Non √® quantificabile wl momento l’andamento della pandemia a settembre, ottobre o novembre, dobbiamo prepararci al meglio. C’√® un eccezionale rapporto di collaborazione con l’Asp e l’ufficio Covid 19, che ringraziamo, e credo che questo abbia dato i suoi frutti con il numero di vaccinazioni”.