Vaccinazioni Covid – Lupo: “Musumeci venga in aula a spiegare come applicherà  le nuove direttive Figliuolo”

“Il pieno coinvolgimento dei medici di famiglia, previsto dalle nuove linee guida del commissario nazionale Covid Figliuolo, è  l’unica strada possibile per completare la campagna di vaccinazione delle persone anziane o particolarmente fragili che hanno difficoltà a raggiungere i grandi hub  vaccinali”. Lo ha detto intervenendo in aula all’Ars Giuseppe Lupo capogruppo del Pd.

“Il presidente Musumeci, che si ostina a svolgere part time il ruolo di assessore alla Salute, informi il parlamento regionale su come intende applicare le nuove  linee guida nazionali per rendere capillare la campagna di immunizzazione. Nonostante l’importante lavoro svolto dal personale sanitario impegnato negli hub vaccinali dell’isola, – aggiunge Lupo – la Sicilia  è ancora ultima tra le regioni italiane per numero di vaccinazioni somministrate rispetto alla popolazione”.