Vaccinazioni Covid – Dipasquale: “Migliorare organizzazione logistica, aumentare personale medico per smaltire file”

“Per garantire un ritmo elevato di vaccinazioni, ed arrivare velocemente all’agognata immunità , è indispensabile una maggiore e migliore organizzazione che, invece, a poche settimane dall’avvio della campagna vaccinale, mostra già numerose falle, con interminabili file in tutti gli hub siciliani e una scarsa assistenza logistica”. Lo dice Nello Dipasquale parlamentare regionale del partito Democratico.

“Sarebbe opportuno definire meglio le priorità per evitare quello che si è verificato nelle prime settimane, con numerose dosi di vaccino rimaste nei frigoriferi, ma anche quello che sta accadendo in questi giorni, con  un numero eccessivo di prenotati a fronte di un numero limitato di postazioni e di medici per la vaccinazione.  Lasciare, inoltre,  la platea di utenti, in questo momento composta in principal modo da anziani o persone appartenenti alle categorie deboli, in fila per ore nell’impossibilita di sedere o trovare un riparo da intemperie, è assolutamente deprecabile. L’assessore Razza corra ai ripari  – conclude Dipasquale –  verificando le modalità di prenotazione e  ottimizzando l’organizzazione per l’assistenza agli utenti della campagna vaccinale, anche con l’aiuto della protezione civile che potrebbe occuparsi di allestire gazebo e collocare sedie per l’attesa”.