Ustica – Cordaro inaugura la stazione marittima realizzata dalla Regione

L’isola di Ustica ha la sua stazione marittima. Ad inaugurarla, questa mattina, alla presenza del sindaco Salvatore Militello e di numerose autorit√† civili, militari e religiose, √® stato l’assessore al Territorio Tot√≤ Cordaro, in rappresentanza del presidente della Regione Nello Musumeci che ha disposto la realizzazione di queste strutture in otto isole minori siciliane.

‚ÄúUna grande operazione – ha sottolineato Cordaro – che parte da qui, con il primo dei¬†‚ÄúWelcom terminal‚ÄĚ previsti, e che¬†mira a riqualificare l’offerta dei servizi turistici e ad allineare¬†la qualit√† dei trasporti marittimi agli standard europei. Ai turisti che sbarcano nelle nostre isole, o che sono in attesa di prendere la nave o l’aliscafo, offriamo finalmente adeguati servizi sotto l’aspetto del comfort e della sicurezza‚ÄĚ.

Realizzata in meno di un mese, grazie alla sinergia tra Demanio marittimo, dipartimento regionale delle Infrastrutture e amministrazione comunale, la stazione marittima di Ustica √® grande ottanta metri quadrati. Si tratta del formato ‚Äúbig‚ÄĚ, previsto anche per Lipari, Favignana e Pantelleria mentre la versione ‚Äúsmart‚ÄĚ, di circa quaranta metri quadrati,¬†√® destinata a Linosa, Marettimo, Levanzo e Vulcano.

Interamente ‚Äúgreen‚ÄĚ, perch√®¬†auto-alimentata con¬†pannelli fotovoltaici,¬†√® dotata¬†al suo interno,¬†tra l’altro,¬†di¬†monitor, connessione wi-fi, punti di ricarica per i cellulari,¬†un deposito bagagli, un punto di informazioni turistiche. All’ingresso √® stato installato un¬†dispositivo per la misurazione automatica della temperatura¬†attraverso il palmo della mano, che dovr√† essere utilizzato da chiunque sbarchi nell’isola.¬†E’ presente anche un posto di polizia.

‚ÄúAncora una volta – prosegue Cordaro – il governo Musumeci annuncia le opere realizzate nel solco della politica ‚Äúdel fare‚ÄĚ, venendo incontro alle attese di intere comunit√† e investendo, allo stesso tempo, sulla qualit√† dell’accoglienza‚ÄĚ.

La stazione marittima di Ustica, cos√¨ come le¬†altre¬†sette in fase di definizione, √® costruita interamente in acciaio,¬†con pannellature esterne¬†che hanno¬†un’altissima resistenza all’usura.