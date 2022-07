USB Vigili del fuoco: “Drammatica carenza personale e fondi dello straordinario spartiti nel nulla”

Interventi quadruplicati con alte temperature, rischio nubifragi improvvisi ma le promesse di avere attenzione sul territorio, non sono mai state mantenute!

“In Sicilia c’è il problema della carenza di organico dei vigili del fuoco che allo stato attuale stanno boccheggiando, e non poco, perché gli interventi si sono quadruplicati viste le alte temperature con il pericolo di nubifragi improvvisi con i cambiamenti tra aria calda e aria fredda e intanto l’organico continua a diminuire e non c’è speranza di avere uno organico adeguato per la regione siciliana che quotidianamente vanno in pensione colleghi. La situazione è imbarazzante e drammatica”.

“Torneremo in prefettura – aggiunge – perché oltre al danno c’è la beffa con lavoratori che in prima linea rischiamo la vita senza essere tutelati con riconoscimento delle malattie professionali e non avere il riconoscimento economico degli straordinari espletati dovendo aspettate mesi e mesi”.

Siamo in procinto di dichiarare lo stato di agitazione in Sicilia, siamo stanchi di essere presi in giro! Torneremo in prefettura e, se necessitasse, andremo ad oltranza!