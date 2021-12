USB: “L’unica opposizione al governo Draghi si manifesta nella lotta”

L’USB Scuola Catania e la Federazione del Sociale-SLANG-ASIA USB Catania ritengono che la forte partecipazione alla giornata nazionale NO DRAGHI DAY, indetta dal sindacalismo di base e conflittuale, svoltasi sabato pomeriggio anche a Catania, non fosse affatto scontata in una cittĂ Â ancora annebbiata e confusa dallo smarrimento sull’emergenza pandemica;

in una cittĂ polarizzata sulle lotte intestine all’interno dell’amministrazione comunale di centrodestra che fa tutto ciĂČ che vuole e senza una reale opposizione;

in una cittĂ in stato d’assedio a causa di una enorme e rigida “zona rossa”, forse la piĂč estesa al momento in Italia.

L’USB Scuola Catania e la Federazione del Sociale -SLANG-ASIA USB Catania ritengono che la partecipazione al NO DRAGHI DAY da parte di lavoratrici e lavoratori del comparto privato e di quello pubblico, di senza casa, di studentesse e studenti medi e universitari, di movimenti e partiti della sinistra radicale sia stata in sintonia con l’ imponente partecipazione registrata allo sciopero nazionale generale dell’11 ottobre indetto dal sindacalismo di base e conflittuale, a riprova che l’unica opposizione al governo Draghi, voluto dall’UE e dalla Confindustria, si costruisce e si manifesta solo con la lotta delle classi sfruttate e fuori dalle centrali del sindacalismo concertativo di Cgil Cisl Uil e cespugli variamente mascherati.