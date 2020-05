USB: “Difendere e rilanciare la sanità pubblica”, partecipato presidio a Palermo

Ieri partecipato¬† presidio a Palermo¬† dell’USB Sicilia, presso¬† l’Assessorato regionale alla Sanit√†, nell’ambito della¬†mobilitazione nazionale della stessa organizzazione sindacale “contro il mancato rilancio della Sanit√† Pubblica, di cui il Decreto “Rilancio” ne √® fedele testimone”.

Alla protesta di Palermo hanno¬† partecipato anche lavoratrici e lavoratori dell’USB Lavoro Privato, dipendenti della Dussmann Service,¬† addetti alla sanificazione degli ospedali Villa Sofia e Cervello di Palermo, in lotta per la internalizzazione negli ospedali.

Una delegazione del presidio, composta dai sindacalisti Sandro Cardinale, Dafne Anastasi,  Rosi Lisitano e Gianluigi Di Blasio, è stata ricevuta dal dott. Beningheli,

Capo di Gabinetto dell’assessorato, e dal dott. Noto, Responsabile Relazioni sindacali a cui,¬† evidenziando il devastante del “modello Lombardia”, √® stata¬† presentata la piattaforma nazionale dell’USB sulla sanit√† pubblica e sono state inoltrate una serie di¬† richieste : l’¬† estensione¬† bonus a reparti in supporto Covid ( radiologia, terapia intensiva neonatale), la tutela e dell’incremento dei servizi sanitari territoriali, la richiesta dell’apertura di un presidio ospedaliero a Lampedusa. Inoltre, la richiesta per la internalizzazione servizi dentro gli ospedali e¬† l’ impegno della Regione siciliana per all’avvio delle procedure di mobilit√† per permettere assunzioni nel settore sanitario e per l’apertura sulle stabilizzazioni. Per i test sierologici, l’USB ha chiesto estensione a categorie non contemplate nell’ultima ordinanza della Regione siciliana ( lavoro pubblico e lavoratori addetti a sanificazione e pulizia). La delegazione sindacale ha, inoltre,

manifestato i fortissimi rischi da tecno stress legati al lavoro agile, cavallo di battaglia della PA adottato in fase emergenziale, ma per il quale urgono correttivi non rinviabili e sensibilizzazione delle autorità competenti.

“L’incontro – stando al successivo “report” di Sandro Cardinale al presidio – √® stato costruttivo, anche perch√© tutte le osservazioni e le richieste di USB sono state supportate da considerazioni e da dati oggettivi”.