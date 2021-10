Uragano Apollo – Concluse le attività del Centro Coordinamento Soccorsi e dell’Unità di Crisi

Si sono concluse le attività del Centro Coordinamento Soccorsi e dell’Unità di Crisi che ha ininterrottamente operato in Prefettura nelle ultime 48 ore per coordinare le attività di tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte in possibili scenari di criticità che avrebbero potuto determinarsi a seguito di eventi meteorologici avversi causati dall’uragano mediterraneo “Apollo” che ha interessato la costa ionica della Sicilia.

Il monitoraggio costantemente operato, ha evidenziato una situazione di relativa tranquillità in tutta la provincia, dove non si sono registrate particolari criticità connesse all’allerta meteo per l’uragano “Apollo”.

In relazione agli esiti di tale attività e visto l’odierno Bollettino Regionale di Protezione Civile per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, che riporta a livello di “attenzione” la fase operativa in precedenza fissata a livello di “allarme”, nel pomeriggio odierno sono stati disattivati sia il CCS che l’Unità di crisi.

A conclusione di queste giornate di particolare impegno, grande soddisfazione e convinto apprezzamento è stato espresso dal Prefetto Di Stani nei confronti di tutti coloro che, nel responsabile e fattivo esercizio dei loro compiti, hanno profuso il massimo impegno a tutela della collettività .

Prosegue, come sempre, la costante attività di monitoraggio su tutto il territorio provinciale, operata dalla Prefettura attraverso una costante raccordo con le tutte le componenti del sistema di Protezione Civile.