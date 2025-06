Uomo trovato morto, indagini in corso per omicidio a Giammoro

Il corpo senza vita di un uomo 42enne Antonio Pirri di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato rinvenuto in una cunetta lungo una strada sterrata adiacente a via Antonino Torre, nelle vicinanze della via Nazionale e confinante con l’autostrada A20, in località Giammoro di Pace del Mela. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, che hanno richiesto l’ausilio del reparto investigazioni scientifiche (RIS), oltre alla presenza del sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa.

Le prime verifiche indicano che la morte dell’uomo è stata causata da un colpo di arma da fuoco alla testa, con evidenti segni di almeno un foro nella parte posteriore del cranio. La dinamica del decesso sarebbe avvenuta nelle ultime 24-48 ore. Secondo un’ipotesi iniziale, l’episodio potrebbe configurarsi come un’esecuzione: la vittima sarebbe stata inseguita prima di essere colpita mortalmente.

All’indagine partecipano il procuratore capo di Barcellona, Giuseppe Verzera, e il medico legale di turno, Giovanni Andò, che ha effettuato un primo esame esterno della salma. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, impegnati nella ricerca di bossoli o altri elementi utili mediante metal detector.

