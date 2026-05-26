Università di Messina aderisce alla campagna R1PUD1A di Emergency

L’Università di Messina ha aderito alla campagna “R1PUD1A” promossa da Emergency, avviando simbolicamente l’iniziativa con l’affissione del banner ufficiale sulla facciata della sede centrale dell’Ateneo. Alla cerimonia hanno preso parte la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, il Prorettore Vicario, prof. Giuseppe Giordano, il coordinatore del gruppo territoriale di Emergency Messina e di Emergency Sicilia, dott. Orazio Grimaldi, insieme ad alcuni volontari dell’organizzazione umanitaria.

L’iniziativa richiama i principi contenuti nella Costituzione italiana e prende il nome dalla rielaborazione grafica della parola “ripudia”, nella quale il numero 11 sostituisce le due lettere “I”, in riferimento all’articolo 11 della Carta costituzionale.

L’Ateneo messinese, primo in Italia ad aderire ufficialmente alla campagna, ha annunciato l’intenzione di estendere il progetto attraverso l’installazione di ulteriori banner presso tutti i Dipartimenti universitari.

Nel corso dell’incontro, la Rettrice Spatari ha dichiarato: “Siamo onorati di aver aderito alla Campagna R1PUD1A di Emergency che possiede un forte valore simbolico e riporta al centro del confronto pubblico il tema della pace in un momento complesso per gli equilibri internazionali. Le Università rappresentano spazi di confronto e sviluppo del pensiero critico, per questo è importante che le Istituzioni partecipino a iniziative di questo tipo”.

Anche il dott. Grimaldi ha evidenziato il significato dell’adesione dell’Ateneo, definendola una scelta rilevante in una fase caratterizzata da conflitti internazionali e da un crescente dibattito sul riarmo, sottolineando il ruolo dell’Università come riferimento culturale per il territorio e per il Paese.

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