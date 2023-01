“Uniti contro la mafia” – L’antimafia del futuro dei bambini degli oratori delle Alte Madonie

Oggi, un gruppo di bambini e ragazzi degli oratori parrocchiali delle Alte Madonie, accompagnati dai genitori, sindaci, parroci e insegnanti, ha sfilato in corteo fino all’aula bunker intestata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simbolo della lotta alla mafia in Sicilia. La “Carovana della legalità ” ha rappresentato un passaggio di testimone dall’antimafia del passato a quella del futuro, con le nuove generazioni che crescono con una maggiore consapevolezza dei valori della legalità e del rispetto delle regole e delle persone.

Nell’aula bunker, i protagonisti trentennali della stagione del maxiprocesso e delle stragi, tra cui Leonardo Agueci, Giuseppe Ayala, Vincenzo Terranova e Giovanni Paparcuri, hanno raccontato ai bambini la violenza, la ferocia dei boss alla sbarra e latitanti, il terrore della gente, e l’impreparazione dello Stato in quegli anni di sangue. I bambini, dal canto loro, hanno espresso la loro idea della mafia, vista con gli occhi di chi ormai anche nei paesi delle aree interne può scegliere di vivere sperando nella libertà .

In un simbolico passaggio del testimone dall’antimafia del passato a quella del futuro, tutti insieme hanno composto con le tessere il puzzle di una frase emblematica: “Uniti contro la mafia”. La 17enne Melissa di Sclafani Bagni ha sintetizzato il senso dell’iniziativa: “Con questa iniziativa noi ragazzi e bambini insieme vogliamo sensibilizzare la società contro questo fenomeno. Vediamo davanti a noi un futuro sicuramente diverso da quello dei giovani degli anni passati, però dobbiamo continuare a lottare per combattere la mafia e costruire una società più giusta e libera per tutti.”