UniMe, presentato a Messina il Trofeo Piskeo Memorial Laganà

La Sala Senato dell’Università di Messina ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del “19° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà”, in programma dal pomeriggio di venerdì 23 a domenica 25 maggio presso la piscina della Cittadella Sportiva. All’incontro hanno preso parte il prof. Giuseppe Giordano, Prorettore vicario, e la sig.ra Grazia Laganà, madre di Mirko. Erano inoltre presenti Yuri Laganà, fratello di Mirko, il dott. Sergio Parisi, Presidente del Comitato Regionale FIN, il dott. Francesco De Francesco, Presidente della SSD UniMe, e il prof. Sergio Naccari, dirigente della SSD UniMe e consigliere del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto.

Il prof. Giordano ha dichiarato: «Ancora una volta UniMe si schiera al fianco del Trofeo Piskeo per ricordare un ragazzo splendido che ho avuto modo di conoscere personalmente. Fare memoria di lui attraverso una manifestazione che coinvolge tantissimi giovani è il modo migliore che ci possa essere». Ha aggiunto che per una società ancorata al presente è fondamentale mantenere vive realtà che valorizzano il passato, sottolineando come intitolare un trofeo a qualcuno rappresenti una scelta che coinvolge nel tempo una comunità impegnata in iniziative di rilievo.

La sig.ra Grazia Laganà ha ricordato che «da 21 anni tante persone sono al nostro fianco in questa avventura, senza mai lasciarci. Ogni anno Mirko ci dà la forza per rinnovare questa manifestazione, che cerchiamo di portare avanti con amore». Ha evidenziato come la partecipazione, che in questa edizione raggiunge i 1.400 atleti, rappresenti un segno della crescita costante dell’evento e del valore affettivo che esso mantiene per la famiglia e per chi ha conosciuto Mirko.

L’evento, organizzato dall’Asd Piskeo Team e dall’Associazione “Mirko Piskeo onlus”, con la collaborazione dell’Università di Messina e l’autorizzazione della FIN Sicilia, vedrà protagonisti atleti delle categorie Esordienti B e A, Ragazzi, Juniores e Unica (Cadetti e Seniores). La gara più attesa sarà la “Piskeo”, i 50 metri dorso, specialità in cui Mirko si era distinto come campione regionale. Tra i partecipanti, provenienti da Sicilia, Calabria, Malta, Romania, Udine e Verona, saranno presenti 1.400 atleti in rappresentanza di 40 società, di cui due maltesi. L’edizione prevede inoltre la gara australiana, caratterizzata da una formula ad eliminazione con più ripetizioni. Sono attesi anche campioni nazionali come Lorenzo Gargani, Emma Arcudi, Gianluca Pittelli e Gianluca Messina. La manifestazione prenderà il via venerdì alle ore 15.

