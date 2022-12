UniMe – Il Laboratorio di Farmacologia e Tossicologia del ChiBioFarAm prima sede pubblica per il controllo dei presidi medico-chirurgici Â

Data l’esperienza ventennale maturata nell’ambito della validazione di metodi analitici e controllo dell’attività biologica dei presidi medico chirurgici (PMC), attraverso il decreto PMC n. 47/2022 del 23/11/2022 adottato dal Ministero della Salute, il Laboratorio di Farmacologia e Tossicologia del Dipartimento ChiBioFarAm di UniMe, è divenuta la prima sede pubblica ad aver ottenuto l’autorizzazione al controllo dei PMC relativamente ad alcune specifiche forme fisiche e tipologie.

Tra queste vi sono anche i disinfettanti ed altre sostanze poste in commercio (come germicidi e battericidi), ad uso umano ed ambientale. Il laboratorio, che ha già ricevuto la visita del nucleo NAS preposto ed è già operativo, ha dunque il compito di rilasciare il certificato di conformità dei lotti di produzione inviati dalle aziende interessate. Il Laboratorio effettua, inoltre, controlli su insetticidi (per uso domestico e civile), insetto-repellenti (ad uso umano e ambientale), controlli chimici, chimico-fisici, biologici, microbiologici e tecnologici.

Il Ministero della Salute ha affidato al prof. Domenico Trombetta la Direzione tecnica del Laboratorio e alla dott.ssa Antonella Smeriglio la responsabilità del controllo qualità .