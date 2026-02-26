UniMe conferisce il Dottorato Honoris Causa a Silvestro Greco

Cerimonia ufficiale all’Università degli Studi di Messina per il conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Biologia Applicata e Medicina Sperimentale” al professor Silvestro Greco, ordinario di Ecologia presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. L’evento si è svolto nell’Aula Magna del Rettorato e ha visto la partecipazione della rettrice Giovanna Spatari, del prorettore vicario Giuseppe Giordano, della coordinatrice del Dottorato Emanuela Esposito e del direttore generale Pietro Nuccio. La Laudatio è stata pronunciata dalla direttrice del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali, Nancy Spanò.

Nel suo intervento, la professoressa Spanò ha sottolineato che il docente “entra oggi a far parte di un Dottorato che consta un nutrito gruppo di ricercatori, all’interno di un Ateneo che studia l’ambiente marino sin dagli anni Ottanta”, evidenziando il contributo scientifico di Greco nella gestione sostenibile delle risorse ittiche e nella tutela della biodiversità. Tra le attività citate, il progetto “Sistema Afrodite”, primo studio organico sulle aree marine protette italiane, e la partecipazione alle ricerche sul Santuario dei Cetacei.

Il percorso professionale del biologo marino include incarichi presso ICRAM-ISPRA e la Stazione Zoologica Anton Dohrn, oltre a collaborazioni istituzionali con il Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole. Autore di oltre 180 pubblicazioni scientifiche e sei volumi, Greco è stato insignito delle onorificenze di Commendatore e Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nel corso della Lectio, dedicata all’approccio analitico-integrato “One health”, Greco ha ricordato il legame tra salute umana ed ecosistemi, affermando: “Non si può pensare alla salute dell’uomo se non vi è quella degli ecosistemi”. Il professore ha richiamato l’attenzione su fenomeni quali zoonosi, salti di specie e intossicazioni da alghe tossiche, citando la pandemia da Covid-19 come esempio della stretta correlazione tra equilibrio ambientale e benessere umano. Ha inoltre evidenziato il valore della biodiversità quale elemento essenziale per la salvaguardia degli ecosistemi naturali.

