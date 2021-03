UniAmoMontagnareale – Finalmente i primi interventi per la manutenzione delle sorgenti idriche comunali

Dopo anni di abbandono, prendiamo atto con soddisfazione che, grazie alla nostra iniziativa,  l’amministrazione è stata costretta  finalmente ad effettuare i primi interventi per la manutenzione delle sorgenti che forniscono l’acquedotto comunale.

Nei giorni scorsi, dopo avere per anni chiesto invano la messa in sicurezza dei pozzi, avevamo inviato un dossier al Corpo forestale per segnalare e documentare con video e foto il totale stato di abbandono dei pozzi. In particolare avevamo ricordato il mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza ma anche di buon senso poiché le aree di ricariche delle falde erano prive di recinzioni e le porte delle strutture completamente deteriorate e con tubi arrugginiti.  Tra l’altro avevamo segnalato anche un’incredibile captazione dell’acqua attraverso un tubo camuffato e depositato direttamente nel greto del torrente.

Questo gruppo, in occasione dell’approvazione del bilancio, ha più volte presentato degli emendamenti per destinare delle somme alla manutenzione dell’acquedotto colabrodo e messa in sicurezza dei pozzi, ma sistematicamente le nostre proposte sono state bocciate dalla maggioranza. Vista la gravità della situazione, siamo stati costretti a chiedere l’intervento degli organini preposti per salvaguardare la salute dei cittadini di Montagnareale dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione dell’acqua. Un intervento che è servito finalmente a risolvere, almeno in parte, una decennale situazione di totale abbandono. Resta comunque irrisolta la situazione del servizio idrico perché anche in pieno inverno i cittadini hanno dovuto fare ricorso ai serbatoi domestici per l’inconsistente fornitura proveniente dall’acquedotto comunale. Una situazione che preoccupa parecchio perché, se non si corre subito ai ripari, non è difficile immaginare le difficoltà che si ripresenteranno, con maggiore gravità , la prossima estate.Â

Massimiliano Magistro

Capogruppo UniAmoMontagnareale