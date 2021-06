Under 18 Basket Sicilia – La capolista Amatori Basket Messina torna al successo contro gli Svincolati Milazzo

Quinta vittoria in sei gara per la capolista Amatori Basket Messina Under 18 che riscatta la sconfitta in trasferta a Patti e supera gli Svincolati Milazzo in un match combattuto per 64-57.

I giovani nero-arancio dopo un primo tempo in equilibrio nel terzo parziale grazie ad alcune buone difese hanno innescato il contropiede raggiungendo un buon margine difeso fino alla fine da un avversario tosto che ha provato a rientrare in partita fino ai secondi finale.

Buono l’approccio alla gara dell’Amatori che chiude avanti 22-15 il primo quarto grazie alle iniziative di Panarello (10 punti nel parziale) e Guglielmo (9); l’intensità però cala alla ripresa del gioco e Milazzo impatta all’intervallo sul 31-31. Dopo il riposo nuova accelerazione casalinga che grazie ad alcune buone difese tiene gli ospiti a solo sette punti segnati nel parziale e si distende spesso in contropiede chiudendo sul +14, 52-38. La gara non è però finita, i padroni di casa provano ad amministrare il vantaggio ma gli Svincolati si rifanno sotto con una tripla, l’Amatori mette i liberi della tranquillità e chiude 64-57.

La squadra di coach Maggio rimane così in vetta alla classifica in attesa degli ultimi due turni, prossimo impegno al PalaRussello per il derby contro la Fortitudo del 14 giugno.

Tabellino:

Amatori Basket Messina – Svincolati Milazzo 64-57

Amatori Basket Messina: Criscenti 11, Tomasello, Mancuso 2, Panarello 20, Peditto 2, De Gaetano 5, Agrillo 2, Passarello, Guglielmo 19, Lucà , Raffa 3, Terragna.

Allenatore: Maggio. Assistente: Franciò

Svincolati Milazzo: Gerbino, Chillemi 15, Lanari 12, Scardi 15, Saraceni 4, Scarpaci 9, Alizzi 2.

Allenatore: Coppolino.

Parziali: 22-15, 9-16 (31-31), 21-7 (52-38), 12-19 (64-57).

Arbitri: Sciliberto e Messina di Messina (ME)

Under 18 Maschile Silver Sicilia – Girone A

Classifica:

Amatori Basket Messina 8

Svincolati* 6

Orsa Barcellona* 6

Patti** 2

Fortitudo* 0

* gara in meno