Unanimità del consiglio comunale sulle mozioni di “Patti Futura”

Approvate all’unanimità : un emendamento e due mozioni del gruppo Patti Futura.Â

L’emendamento frutto di una serie di incontri tra il consigliere Tripoli Filippo e i “laboratori di idea” attivi già da qualche mese, ha riguardato la modifica dell’articolo 5 del regolamento dell’imposta di soggiorno in merito alla destinazione del gettito derivante dalla riscossione dell’imposta, questo adesso sarà destinato al settore prettamente turistico, sarà utilizzato nello specifico: per  la realizzazione di una nuova cartellonistica turistica, postazioni wi-fi gratuite, servizi sulle spiagge ecc ecc .

Le due mozioni hanno invece riguardato: Â la partecipazione al bando per la realizzazione di un canile e/o rifugio comunale e la chiusura al transito della parte lato monte della via Filippo Zuccarello sul lungo mare di Marina di Patti.Â

“Non posso che esprimere soddisfazione – ha dichiarato il cons. Filippo Tripoli – per aver ottenuto il voto unanime dell’aula. Gli atti di indirizzo fatti propri dal consiglio comunale, sono il frutto di una serie di incontri con addetti del settore turistico e i cittadini, tutto ciò da senso all’azione politica del mio gruppo e del consiglio comunale.

Rispetto alle due mozioni, sono convito che l’amministrazione farà propri gli atti di indirizzo valutandone  adesso la loro fattibilità chiedendo i pareri agli uffici competenti. In merito alla pedonalizzazione della via Zuccarello lato monte, come abbiamo dichiarato in aula, questa dovrà avvenire solo a seguito di un’attenta organizzazione della viabilità e nel rispetto delle esigenze di commercianti e residenti della via C.Colombo, che alla pari della via Zuccarello rappresenta una zona commerciale in pieno sviluppo che va tutelata.”