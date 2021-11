“Un’altra Sant’Agata” – Mancato inserimento nell’ODG del DUP e piano opere pubbliche, il disappunto dell’opposizione

Il gruppo consiliare ā€œUnā€™altra Santā€™Agataā€ col presente comunicato intende esprimere tutto il proprio disappunto per il mancato inserimento allā€™ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, fissato per il giorno 29/30 p.v., del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 – Bilancio di Previsione 2021/2023, e del propedeutico Piano triennale delle opere pubbliche.

Appaiono singolariĀ le dichiarazioni reseĀ dopo lo scorso consiglio comunaleĀ dallā€™assessore Scurria, cui hannoĀ fattoĀ flebileĀ eco quelleĀ dellā€™assessore Befumo,Ā volte a colpevolizzare diĀ irresponsabilitĆ Ā i consiglieri comunali cheĀ hannoĀ espresso voto contrario al piano Triennale determinandoĀ , a loro dire, ritardi nellā€™erogazione di servizi essenzialiĀ a causaĀ della mancata approvazione del bilancio.

InveroĀ succede cheĀ lā€™amministrazione comunale, che avrebbe potutoĀ riproporre la proposta, decorsi trenta giorni dalloĀ scorso consiglio comunale, come peraltro preannunciato dallo stessoĀ assessore al bilancioĀ Scurria,Ā ad oggi,Ā nonostanteĀ sia decorso ilĀ termine, nonĀ lā€™ha ripresentata, impedendone quindi lā€™inserimento allā€™ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

Appare paradossaleĀ pertanto cheĀ la stessa amministrazioneĀ che haĀ parlato di irresponsabilitĆ ,Ā diĀ ritardi,Ā di danni per laĀ comunitĆ nonĀ si sia premurataĀ diĀ permettere al consiglio comunale di approvare loĀ strumento finanziario per il nostro ComuneĀ giĆ nellaĀ prossima sedutaĀ dei lavori.

A ciĆ² si aggiunga cheĀ lā€™amministrazioneĀ ancora oggi, replicando a chiĀ lamenta ritardi nella predisposizione diĀ addobbi natalizi per laĀ cittĆ ,Ā intendeĀ inopinatamente scaricare la responsabilitĆ sui consiglieri comunaliĀ per la mancata approvazione del bilancio di previsione.

ƈĀ ormai evidente che il ritardo ĆØĀ ascrivibile solo ed esclusivamenteĀ allā€™amministrazione che, non soloĀ nonĀ ha rispettato laĀ scadenza naturale del 31 Luglio per lā€™approvazione delĀ bilancio di previsione, maĀ addirittura,Ā ad oggi,Ā nonĀ ne consente lā€™ulterioreĀ discussione in consiglio.

NessunĀ ā€œdispettoā€Ā ĆØ stato posto in essereĀ daĀ questo gruppo consigliareĀ che,Ā attuando una politicaĀ scevraĀ da personalismi e tatticismi,Ā rivendicaĀ piuttosto cheĀ il proprio agireĀ continua ad essereĀ nellā€™interesse supremo della collettivitĆ .

Si esorta lā€™amministrazione comunale ad occuparsi fattivamente dei realiĀ bisogni della cittĆ , fornendo adeguate spiegazioniĀ sullaĀ scelta di nonĀ ripresentareĀ ancora la proposta di bilancio, e gli atti propedeutici, scelta che questo gruppo ritiene incomprensibile eĀ oltremodo dannosa e preannuncia la presentazione di unā€™ interrogazione.Ā

ā€œUnā€™altra Santā€™Agataā€

I consiglieri comunali Salvatore Sanna, Francesca Alascia, Rosa Maria FranchinaĀ