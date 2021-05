Esperti psicologi al servizio della giustiza, protocollo Ordine regionale-Procura per i minorenni

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, Massimo Russo, e la presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, Gaetana D’Agostino, hanno firmato un protocollo d’intesa triennale per la creazione di un elenco di professionisti psicologi per affiancare l’attività della polizia giudiziaria o per fornire supporto alla magistratura attraverso le attività di consulenza previste dalla legge.

Il protocollo, si legge nel primo articolo, ha lo scopo di “promuovere rapporti di reciproca collaborazione al fine di migliorare l’attività di raccolta delle ‘sommarie informazioni testimoniali’, attraverso l’individuazione e disponibilità di esperti che utilizzano tecniche, modelli teorici ed operativi dell’ambito psico-forense, in continuo aggiornamento e scientificamente riconosciuti e accreditati”.

In quest’ottica l’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana si impegna a garantire, oltre alla lista degli esperti, un ulteriore elenco di psicologi, che per mancanza di esperienza non raggiungono ancora il cut-off necessario indicato dal Consiglio dell’Ordine, che potranno affiancare gli esperti per un periodo di sei mesi al fine di acquisire le specifiche competenze.

“Il supporto di tali azioni virtuose, volte a promuovere un dialogo attivo tra la cultura del diritto e la cultura psicologica, proviene anche dall’impegno del gruppo di lavoro di psicologia forense, nato nel luglio 2020 all’interno dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana. Si tratta di un gruppo – spiega la coordinatrice Antonella Luppino – composto da tecnici specializzati in area forense civile e penale che ha fra i suoi obiettivi l’implementazione di ‘buone prassi’ in area psico-giuridica, al fine di tutelare i soggetti vulnerabili coinvolti nei procedimenti giudiziari”.

“Sostenere con attenzione e competenze specifiche il delicato lavoro portato avanti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni – afferma la presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, Gaetana D’Agostino – ci Ăš sembrata essere una risposta necessaria da parte della nostra categoria professionale affinchĂ© la collaborazione ragionata tra psicologi e Procura possa garantire sempre piĂč un’azione qualificata in relazione ai bisogni della giustizia e dei cittadini”.

“Un utile protocollo – afferma il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, Massimo Russo – che valorizza al meglio le competenze e la professionalitĂ dei tanti psicologi impegnati nella complessa attivitĂ di tutela e sostegno dei minori e delle persone vulnerabili coinvolti in vicende giudiziarie”.