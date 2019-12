Un mare di differenza… per il Caio Duilio con Messinaservizi Benecomune

Un mare di differenza. (Il Nautico si differenzia) questo il titolo del progetto di educazione ambientale e rifiuti zero presentato questa mattina presso l’ITTL Caio Duilio in collaborazione con la Messinaservizi Bene Comune nell’ambito delle iniziative che rientrano nella giornata di Open Day – Open Night dell’istituto di via La Farina.

Ad illustrare il progetto è stato lo stesso presidente della Messinaservizi dott. Giuseppe Lombardo accompagnato dalla dott.ssa Interdonato. Referente scolastico dell’iniziativa, il prof. Benedetto La Macchia che dopo aver sottolineato che “il progetto è stato ispirato dalla Messinaservizi”, ha annunciato un calendario di incontri per iniziative specifiche. Nei tre plessi del Caio Duilio figure di docenti ed alunni costituiranno un osservatorio permanente dei rifiuti (OPAR). Indetto in questo senso un concorso finale, all’interno dei tre plessi, con conseguente consegna di premi.

La Plastic Free (I guardiani della raccolta studenti consapevoli) servirà per eliminare le bottigliette di plastica dell’acqua. A tal proposito il presidente della Messinaservizi Lombardo ha spiegato che verranno distribuite agli studenti delle borracce e verrà posizionato nei corridoi della scuola un potabilizzatore. “Tutto ciò – ha aggiunto Lombardo – per salvaguardare la raccolta differenziata e ridurre i consumi di materie prime e dei rifiuti”. Previsto un laboratorio rifiuti, una piccola isola ecologica che servirà per le attività di riciclo. Soddisfazione ha espresso la preside del Caio Duilio, professoressa Maria Schiro’ per un’iniziativa meritoria che coinvolge tutta la scuola in maniera trasversale (docenti, alunni e personale Ata).

Nell’ambito della settimana ecologica che si svolgerà nei prossimi giorni, prevista la pulizia della spiaggia antistante la rimessa a mare, i locali del Nautico che si trovano sul viale della Libertà . Infine parola ai rappresentanti d’istituto del Caio Duilio “Quello presentato oggi – ha detto Umberto Laganà - è figlio delle manifestazioni per il clima fatte a settembre. La settimana ecologica in questo senso è importante. Serve la collaborazione di tutti per un mondo più pulito”. Consegnato al termine dell’incontro, da parte della preside Schiro’ al presidente di Messinaservizi Bene Comune, Lombardo, il crest del Nautico