Un incredibile Cairoli vince gara due e sale sul secondo gradino del podio

Terzo podio consecutivo per Antonio Cairoli in questo magnifico inizio di stagione che lo sta vedendo protagonista di grandi gare su differenti terreni. Il pilota del team KTM Red Bull Factory Racing è arrivato ad Oss, in Olanda, sulla scia della vittoria conquistata in Inghilterra e del terzo posto di Maggiora a pari punti col primo, determinato ad allungare la serie di podi. La pista sabbiosa che sorge su una collina a circa 50 chilometri da Eindhoven, è una delle novità del Campionato del Mondo FIM di Motocross 2021.

Dopo le abbondanti piogge cadute nella settimana precedente la gara, il tracciato venerd√¨ si presentava piuttosto fangoso; due giorni di sole hanno asciugato il tracciato, lasciando per√≤ una superficie particolarmente impegnativa. Terzo al termine delle prove libere, Cairoli ha faticato a trovare un giro pulito nella sessione cronometrata, chiusa col nono tempo. In gara uno la partenza non √® stata delle migliori e il siciliano √® passato alla prima curva fuori dai quindici, cercando di recuperare pi√Ļ posizioni possibili nelle prime tornate, risalendo con fatica fino al settimo posto. Purtroppo nell‚Äôultimo giro, mentre cercava di agguantare il sesto posto, una scivolata gli ha fatto perdere una posizione, costringendolo cos√¨ all‚Äôottavo posto. Senza perdersi d‚Äôanimo Tony √® andato al cancello della seconda manche per cercare di compiere un‚Äôimpresa quasi impossibile: salire sul podio del Gran Premio. Dopo una seconda partenza difficile ma migliore della prima, con la sua KTM 450 SX-F ha recuperato diverse posizioni, portandosi in fretta al quarto posto.

Il meglio, il nove volte Campione del Mondo, lo ha per√≤ tenuto per ultimi giri, prendendosi prima la terza piazza e agguantando in seguito i due di testa, facendo segnare tempi sul giro incredibili, su una pista distrutta dalle quattro manche disputate nella giornata. Secondo a due tornate dalla fine, avendo la meglio sul compagno di squadra, Cairoli ha attaccato e passato Gajser nell‚Äôultimo passaggio, tagliando cos√¨ il traguardo primo al termine dei sedici giri di gara. Per TC222 si tratta della 180a manche vinta in carriera e del 175¬į podio conquistato, che gli vale il terzo posto in campionato a pari punti col secondo. Prossimo appuntamento con la MXGP tra sette giorni sulla pista dura di Loket, per il Gran Premio della Repubblica Ceca.

Antonio Cairoli:¬†‚ÄúSono contento del risultato complessivo ma non tanto della prima manche. So di avere le capacit√† e la forma fisica per fare meglio dell’ottavo¬†posto ma ho commesso un errore e ho fatto una brutta partenza. Le partenze oggi¬†non sono state eccezionali e¬†questa √® la parte negativa¬†ma la seconda manche √® stata davvero buona e sono contento di come sono riuscito a recuperare sulla testa della¬†corsa. Un podio a ogni settimana √® il nostro¬†obiettivo e avevo un po’ paura che l’ottavo posto della prima manche rendesse le cose¬†difficili… ma alla fine siamo arrivati secondi‚ÄĚ.

Gara 1: 1-J.Herlings 2-G.Coldenhoff 3-T.Gajer 4-R.Febvre 8-A.Cairoli

Gara 2: 1-A.Cairoli  2-T.Gajer 3-J.Prado 4-R.Febvre 5-B.Bogers

GP: 1-T.Gajer 42 2-A.Cairoli 38 3-R.Febvre 36 4-J.Prado 35 5-B.Watson 27

MXGP: 1-T.Gajer 166 2-J.Herlings 143 3-A.Cairoli 143 4-R.Febvre 143  5-J.Prado 132