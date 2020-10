Un caso di positività al Covid-19 a Brolo, rinviato l’avvio della mensa scolastica

Una persona di Brolo è risultata positiva al Covid-19. Non ci sono motivi di preoccupazione in quanto i suoi contatti sono già stati sottoposti a tampone con esito negativo.

Oggi una postazione dell’Usca in piazza Annunziatella ripeterà i test a queste stesse persone in modalità drive in. Precauzionalmente abbiamo rinviato a mercoledì l’avvio della mensa scolastica programmato per domani. A tutti l’invito alla collaborazione e a rispettare le regole.

Giuseppe Laccoto – Sindaco di Brolo