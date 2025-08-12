Ultimo saluto a Simone La Torre nella chiesa di Santa Teresa a Monreale

Si sono svolti nella chiesa di Santa Teresa a Monreale i funerali di Simone La Torre, il giovane deceduto al largo di Mondello durante una gita in barca. Alla cerimonia, officiata da padre Angelo Giudice, hanno partecipato numerosi parenti e amici, oltre al sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono.

Contestualmente, la Capitaneria di Porto ha disposto il sequestro del gommone utilizzato per l’escursione. L’imbarcazione, dotata di un motore superiore ai 40 cavalli, era stata noleggiata da uno degli amici della vittima, in possesso di regolare patente nautica. Dalle prime verifiche, il noleggiatore non risulterebbe responsabile dell’accaduto.

Secondo le ricostruzioni fornite dai presenti, al momento della tragedia alla guida del mezzo non si trovava il titolare della patente. La Torre sarebbe caduto in mare, venendo poi colpito dalle eliche del motore, riportando ferite letali. Gli accertamenti proseguono per chiarire le esatte dinamiche e verificare eventuali responsabilità.

Il sequestro del natante rientra nelle indagini avviate per ricostruire ogni fase dell’incidente e stabilire se vi siano state violazioni delle norme sulla conduzione delle imbarcazioni. Le testimonianze raccolte e le perizie tecniche saranno parte integrante del fascicolo aperto dalle autorità competenti.

