Sequestri nella flotta Siremar: disagi per i collegamenti alle isole

Sequestrate altre 5 navi della Siremar, interrotti i collegamenti marittimi per le isole siciliane. Grave crisi dei trasporti con sospensione delle corse da Milazzo per le Eolie e da Trapani per Pantelleria. Preoccupazione per danni economici e sociali.

La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento di sequestro, interrompendo le corse da Milazzo verso le Isole Eolie e da Trapani verso Pantelleria. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha confermato la notizia, esprimendo preoccupazione per la situazione.

L’abbattimento delle barriere architettoniche è il motivo che ha portato al sequestro di altre 3 navi nei giorni scorsi, su richiesta della procura di Palermo. Alle Eolie, la nave è stata sostituita dalla Vesta, ma ha subito un incidente a Salina, andando a sbattere contro uno scoglio. Questa serie di sequestri sta causando una grave crisi per le isole siciliane durante la stagione estiva.

Ieri sera, la corsa da Milazzo a Vulcano e Lipari è stata sospesa, con conseguente mancanza di una nave di ritorno prevista per oggi (20 giugno) alle 7. Se non si agisce prontamente, sia gli isolani che i turisti subiranno danni economici considerevoli.

Tra le navi sequestrate si trova la Sansovino, che fornisce il servizio a Pantelleria. L’assessore comunale ai Trasporti dell’isola, Federico Tremarco, ha espresso preoccupazione, dichiarando che si attendono notizie dalla società armatrice Siremar e dagli enti competenti. È probabile che una delle due navi sia stata sequestrata.

La nave in partenza alle 23 da Trapani verso Pantelleria non salperà di sicuro. Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, ha scritto al prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, per affrontare la situazione.

Emanuele Carnevale, ingegnere e albergatore delle Eolie, ha definito questi sequestri come un’ulteriore umiliazione per l’arcipelago, che rischia di affrontare una crisi senza soluzioni nel giro di pochi giorni. Bloccare i collegamenti marittimi, un servizio pubblico essenziale in questo momento, potrebbe causare danni sociali ed economici incalcolabili per l’intera comunità delle Eolie. È necessario un intervento immediato da parte di tutti per garantire la continuità territoriale delle isole siciliane, come sancito dalla Costituzione.

© Riproduzione riservata.