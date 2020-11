Ulteriori restrizioni per le attività commerciali, didattica a distanza e limitazioni per gli over 60 gli argomenti del nuovo Dpcm

Ulteriori restrizioni per le attività commerciali, didattica a distanza e limitazioni per gli over 60 gli argomenti del nuovo Dpcm

Sono riuniti a Palazzo Chigi il premier Conte e i capi delegazione di maggioranza, appuntamento aggiornato a stamattina, obiettivo trovare una sintesi sulle misure anti-covid da inserire nel nuovo Dpcm. Rimane ancora aperto il confronto con le regioni che chiedono misure uniformi in tutta Italia ma con la possibilità di rendere più severe le limitazione per gli over 60.

Stop alla mobilità tra regioni, zone rosse locali, niente spostamenti serali, chiusure anticipate per le attività non essenziali. Il criterio che intende adottare il Governo, l’indice di trasmissione RT, modulerà gli interventi nei territori. Probabile il blocco della circolazione, la chiusura di tutte le attività , da definire l’orario a partire dalle 18, 20 o 21 le ipotesi sul tavolo.

Per bar e ristoranti non escluse ulteriori restrizioni, come la chiusura anche a pranzo ma solo nelle aree con maggiore circolazione del virus. Serrande abbassate nel fine settimana nei centri commerciali, dopo cinema e teatri chiuderanno anche i musei.

Capitolo scuole: probabile ulteriore ricorso alla didattica a distanza, non solo nei licei, ma anche a partire dalla seconda o terza media, a seconda della circolazione del virus. Non dovrebbero invece esserci restrizioni specifiche per gli over 60, ci si limiterà ad un forte invito a rimanere in casa. Sul trasporto pubblico locale l’obiettivo è di ridurre di almeno un terzo il numero dei viaggiatori, non con limiti specifici alla capienza, ma come effetto delle altre restrizioni. Stamattina Conte incontrerà di nuovo le regioni, poi alle 12 riferirà a Montecitorio.