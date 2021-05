Uil-Fpl: “Procedure illegittime, Alagna è la continuità di La Paglia”

Pippo Calapai e Corrado Lamanna, rispettivamente segretario generale e responsabile provinciale area medica della Uil-Fpl, hanno inviato una nota al direttore generale facente funzione dell’Asp, Dino Alagna, mediante la quale esprimono le proprie perplessità sulla gestione dell’azienda sanitaria. La causa scatenante Рsi legge nella nota Рè rappresentata dalla mancata revoca del provvedimento con il quale l’ex dg Paolo La Paglia aveva sostituito senza alcuna motivazione il responsabile del Pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

‚ÄúIn riferimento alla nota prot. ASP Messina n.0061423/21 del 10/05/2021¬† prevenuta alla scrivente per PEC in data 19/05 c.a., la scrivente organizzazione sindacale¬† manifesta fortissime perplessit√† sulla mancata revoca di atti palesemente illegittimi,¬† compiuti durante la gestione La Paglia e ne chiede con fermezza la motivazione.¬† Infatti, non si comprendono le motivazioni addotte da codesta azienda a seguito¬† delle ripetute richieste da parte di questa organizzazione sindacale, che in pi√Ļ occasioni¬† ha denunziato l‚Äôillegittimit√† dei procedimenti adottati dalla precedente¬† amministrazione.¬† Ci√≤ nonostante, lei in maniera inspiegabile, continua a non revocare¬† provvedimenti come quello del 18 giugno 2020, che riguarda la immotivata sostituzione¬† del responsabile del Pronto soccorso dell‚ÄôOspedale di Barcellona, a differenza di quanto¬† correttamente √® stato fatto per il provvedimento di nomina di Responsabile¬† temporaneo della U.O.S di Terapia del Dolore dell‚ÄôOspedale di Patti.

Le politiche del personale dell‚ÄôAsp di Messina cos√¨ com‚Äôerano fallimentari nella¬† gestione precedente, per la scrivente organizzazione sindacale sono fallimentari anche¬† nell‚Äôattuale gestione.¬† La scrivente organizzazione sindacale, in merito alla gestione fortemente carente¬† dei principi di equit√† e giustizia, chiede chiarezza, trasparenza e coerenza nella gestione¬† della pubblica amministrazione.¬† La UIL FPL non si fermer√†! Si diffida ad adempiere ad un preciso atto d‚Äôufficio e si anticipa sin d‚Äôora¬† che in caso di perdurante omissione saranno attivati tutti gli strumenti messi a¬† disposizione dalla legge per gli interessi reali e genuini dei lavoratori‚ÄĚ.¬†

E’ quanto scrivono i dirigenti sindacali della Uil-Fpl Messina.