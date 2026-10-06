Uici Messina, tre giornate dedicate alla salute della vista

Tre giornate dedicate alla prevenzione, alla diagnosi e alla sensibilizzazione sulla salute degli occhi sono state organizzate a Messina dalla sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in occasione della Giornata mondiale della vista, promossa a livello nazionale da Iapb Italia – Ets sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L’iniziativa prenderà il via giovedì 8 ottobre nell’ambulatorio Uici di via Santa Cecilia 98, dove saranno effettuati screening gratuiti rivolti ai cittadini. I controlli saranno eseguiti dalla dottoressa Maria Briguglio, medico oculista della sezione territoriale, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Le visite potranno essere prenotate telefonicamente al numero 090 2938637.

Venerdì 9 ottobre, nella sede messinese dell’Uici, si terrà invece un seminario dedicato al tema «Quando la funzione aiuta la diagnosi. Il ruolo del test di Hess-Lancaster e dell’elettrofisiologia nella presa in carico del paziente con disabilità visiva».

L’incontro approfondirà l’impiego degli strumenti di diagnostica funzionale nel percorso dedicato ai pazienti con disabilità visiva e ipovisione. «Il test di Hess-Lancaster e gli esami elettrofisiologici rappresentano strumenti fondamentali nel percorso diagnostico e riabilitativo», spiega Briguglio. È prevista anche una sessione dimostrativa con prove guidate della strumentazione diagnostica, rivolta ai professionisti impegnati nei settori della visione, della diagnosi e della riabilitazione.

Il programma si concluderà sabato 10 ottobre a Galati Mamertino, dove il team dell’Unione sarà presente in piazza insieme ad Avis e Rete Civica Salute per un’ulteriore iniziativa dedicata alla prevenzione.

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