UDC Sicilia: Nazzareno Neri e il ritorno del partito nel Lazio

L’Unione di Centro (UDC) Sicilia ha espresso grande soddisfazione per l’elezione di Nazzareno Neri come consigliere nella regione Lazio. Secondo il coordinatore regionale dell’UDC Decio Terrana (nella foto), questo risultato rappresenta il ritorno dello scudo crociato alla Regione, insieme alla responsabilità di rafforzare la storia dei democratici cristiani. L’impegno del neo consigliere Nazzareno Neri e dei dirigenti regionali del partito sarà a sostegno delle famiglie, delle imprese e del terzo settore, seguendo i valori del partito.

Il ritorno dell’UDC alla Regione Lazio è un segnale importante per il partito e per tutti i sostenitori che continuano a credere nella sua missione. La leadership di Nazzareno Neri rappresenta un nuovo inizio per il partito, che ha l’obiettivo di ricostruire la forza e la rappresentanza dei democratici cristiani nella regione.