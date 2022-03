Ucraina – Capo d’Orlando si mobilità contro la guerra!

L’attacco della Russia all’Ucraina è un fatto di inaudita gravità da condannare fermamente. L’amministrazione Comunale e l’intero consiglio ritiene, pertanto, doveroso rendersi attiva nei confronti di tutti coloro che subiscono le ripercussioni di tale conflitto che tanto dolore sta portando al popolo Ucraino.

E’ stata avviata, anche grazie all’aiuto della protezione civile e del gruppo scout A.G.E.S.C.I. Capo d’Orlando, una compagna di aiuti nella nostra cittadina: raccolta di denaro, farmaci, coperte, giubbotti pesanti, sciarpe e cappelli di lana, scarpe da ginnastica, alimenti non deperibili e alimenti per bambini da inviare tramite un’organizzazione internazionale.

A tal proposito è stato allestito un centro di raccolta presso i magazzini ubicati in via Consolare Antica sotto il negozio del signor Luca Wu aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 21:00. Un ulteriore centro di raccolta è poi il Circolo Aurora in via Alessandro Volta 80 ove sarà possibile consegnare gli indumenti nelle giornate di Giovedì 3, Venerdì 4, Lunedì 7, Mercoledì 9 e Venerdì 11 Marzo 2022 dalle ore 18:00 alle 20:00.

Nelle farmacie orlandine ( farmacia Pizzino, farmacia Collica, farmacia San Martino e farmacia Arrigo) si potrà invece acquistare un farmaco o contribuire con un offerta per l’acquisto dello stesso. Potranno altresì essere donate somme di denaro utilizzando il conto corrente postale dedicato alla protezione civile.

Infine, comunichiamo a chi vorrà partecipare che questa amministrazione, in collaborazione con la parrocchia Cristo Re, ha organizzato, sabato 5 Marzo 2022, una fiaccolata per manifestare solidarietà e vicinanza alla popolazione Ucraina colpita dalla guerra. E’ previsto raduno alle ore 19:20 in piazza stazione. Si proseguirà in processione sino alla Chiesa Cristo Re ove la comunità riunitasi si raccoglierà in un momento di preghiera.

Potranno essere donate somme di denaro utilizzando il conto corrente postale dedicato alla protezione civile:

IBAN IT63 Q076 01165000 0104 9349 853 Â CAUSALE: AIUTO UCRAINA

Il sindaco del Comune di Capo d’Orlando Franco Ingrillì