Uccide la moglie e poi si toglie la vita: la terribile vicenda a Gioiosa Marea

Una terribile tragedia si è consumata nell’abitazione di una coppia a Gioiosa Marea, nel litorale tirrenico messinese. Un militare in pensione della Guardia di Finanza Tindaro Molica Nardo di 65 anni ha ucciso la moglie Maria Bonina Buttò di 61 anni, per poi togliersi la vita.

Il fatto è stato segnalato dai vicini di casa, che hanno dato l’allarme ai carabinieri giunti immediatamente sul posto. La coppia viveva nei pressi di Capo Skino, una zona tranquilla della cittadina costiera.

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato il militare a compiere un gesto così drammatico. Gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto.

© Riproduzione riservata.