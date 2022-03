Tutto pronto per l’ACI Storico Festival 2022 di Monza

Il Tempio della Velocità ospiterà una giornata all’insegna della passione per le vetture d’epoca, protagoniste nel paddock, in pista e durante i talk previsti durante la manifestazione.

Il countdown segna meno di tre giorni dalla seconda edizione dell’ACI Storico Festival, format ideato dal Club ACI Storico, che si terrĂ nel prestigioso Autodromo di Monza. L’evento, in programma domenica 3 aprile, vanta la preziosa collaborazione dell’Automobile Club Milano, del Registro Italiano Alfa Romeo e della Scuderia del Portello.Â

Un programma ricco di attività rivolto ai soci ACI Storico e ai club affiliati presenti con 133 vetture, tra cui figurano anche il Milano Historic Cars Club & Youngtimer Club Milano e il Mercedes-Benz 190 SL Club Italia, che a partire dalle ore 9.30 vedranno l’apertura del primo slot da 25 minuti dedicato ai track day, proposti fino alle ore 16.45 sia per le vetture in configurazione “street legal”, sia per quelle “racing”.

Le sessioni in pista saranno valorizzate anche in occasione delle quattro parate previste nel corso della giornata, che si svolgeranno sul tracciato del GP di Formula 1 e su parte dello storico che comprende la curva sopraelevata dell’anello di velocitĂ .Â

L’ACI Storico Festival oltre a regalare emozioni indimenticabili al volante delle proprie vetture, offrirà momenti di approfondimento e di condivisione, a partire dai talk previsti grazie all’importante partnership con la redazione di Ruoteclassiche e Youngtimer, che curerà il talk “Come iniziare a collezionare youngtimer” moderato da Carlo Di Giusto, nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.00, mentre a seguire presidierà le premiazioni delle auto che parteciperanno all’evento.

Sempre in tema di premiazioni da evidenziare sono quelle dell’Alfa Romeo Special Anniversary 2022 a cura della Scuderia del Portello e del RIAR, che potranno contare sulla presenza di oltre 360 Alfa Romeo di Club e possessori provenienti da tutta Europa che prenderanno parte al piĂč grande raduno annuale Alfa Romeo d’Italia, che nell’edizione 2022 celebra, oltre ai 40 anni della Scuderia del Portello, i 60 anni dell’Alfa Romeo Giulia e i 100 anni dell’Autodromo di Monza. Attesi ospiti d’eccellenza come Andrea de Adamich, Carlo Facetti, Giorgio Francia e Gianni Giudici, che condivideranno con i partecipanti le gloriose imprese del passato. Presente anche il Brand Alfa Romeo con una grande anteprima mondiale per omaggiare la passione di tutti gli Alfisti che saranno presenti: un passaggio durante la manifestazione della prima Tonale dinamica, portata direttamente dal team che l’ha progettata e disegnata in un viaggio che va dal plant di Pomigliano alla casa di Alfa Romeo ad Arese.

L’accordo con la rivista Youngtimer prevedrà anche un raduno in cui ù previsto lo Youngtimer Show – Buy&Drive, organizzato da Ruoteclassiche in collaborazione con ACI Storico, che grazie alla presenza di un notaio, permetterà agli ospiti di non fermarsi semplicemente ad ammirare le vetture dei propri sogni, ma di poter avviare e concludere una vera e propria compra-vendita.

Durante la giornata sarà attivo anche il JustSpeed Monza Karting, la pista di kart nella curva Alboreto, recentemente rinnovata che riaprirà i battenti proprio questo fine settimana.