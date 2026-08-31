“Tutti al Museo”, nuova mobilitazione dopo il furto di Ferragosto

A due settimane dal furto delle opere di Antonello da Messina, numerosi cittadini hanno partecipato domenica all’iniziativa “Tutti al Museo”, seconda mobilitazione promossa per richiamare l’attenzione sulla tutela e sulla valorizzazione del Museo regionale Accascina.

L’iniziativa, promossa nuovamente dal fumettista e illustratore messinese Lelio Bonaccorso, ha coinvolto cittadini, associazioni e operatori turistici. Al centro della mobilitazione la richiesta di standard di sicurezza più elevati e di una revisione delle norme regionali sulla gestione di musei, parchi e beni culturali.

Il riferimento è al furto avvenuto la sera di Ferragosto, durante la processione della Vara, quando dal museo sono state sottratte tre tavole del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte del Quattrocento.

«Ci auguriamo che possano tornare, ma dobbiamo evitare che episodi del genere si ripetano», ha dichiarato Bonaccorso, chiedendo maggiore autonomia per i direttori dei musei nelle attività di promozione, valorizzazione, formazione del personale e nei rapporti con gli operatori turistici. Secondo il promotore, l’attuale sistema regionale di esternalizzazione dei servizi non consentirebbe un’adeguata valorizzazione del patrimonio culturale messinese.

Alla manifestazione hanno preso parte anche il presidente del movimento culturale Partiamo da Qui, Franco Tiano, la scrittrice Eliana Camaioni e diversi operatori del settore turistico. Tra i rappresentanti politici erano presenti i consiglieri comunali Serena Giannetto e Giuseppe Chiarella.

Diversi partecipanti hanno scelto simbolicamente di acquistare il biglietto, definendo la presenza al museo «un atto d’amore e di vicinanza» dopo il furto. Camaioni, nei giorni successivi alla sottrazione delle opere, aveva inoltre promosso il flash mob letterario “Una chiamata alle arti”, rivolto a scrittori e artisti messinesi.

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