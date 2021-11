Turismo – Lupo: “See Sicily” è costato 75 milioni ma quali risultati ha portato?

“Quali risultati ha portato in termini di presenze e di incremento nel comparto del turismo in Sicilia nella stagione estiva 2021 l’intervento di promozione turistica ‘See Sicily’, costato ben 75 milioni di euro?”. Lo chiede il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo, che ha presentato una interpellanza parlamentare rivolta all’assessore regionale al Turismo Manlio Messina nella quale si ricorda che “See Sicily”, finanziato con la legge di stabilità 2020 ma avviato nel 2021, sembra essersi limitato all’acquisto di servizi turistici di varia natura senza però affrontare le criticità che connotano il contesto di riferimento.

“Manca una strategia precisa in un settore che dovrebbe essere trainante per la nostra economia – dice Lupo – e che continua a soffrire l’assenza di una legislazione organica e moderna che dia certezze agli operatori e li supporti nella sfida per la competitività sul mercato nazionale ed internazionale. Da tempo il Pd ha presentato un apposito disegno di legge all’Ars ma non è mai stato esaminato per indisponibilità del Governo e della maggioranza”.

Nell’interpellanza si chiede dunque al governo regionale “quali iniziative intendano intraprendere al fine di valorizzare il ruolo strategico del turismo” e “quale sia stata l’attuazione dell’intervento ‘See Sicily’, a quanto ammonta la spesa e quali effetti ha prodotto in termini di incremento turistico nella stagione estiva 2021”.