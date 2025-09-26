Tumore alla prostata, attivo il PDTA all’Ospedale Piemonte di Messina

All’IRCCS Bonino Pulejo, presidio Piemonte di Messina, è attivo un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale dedicato al tumore della prostata. L’iniziativa, sostenuta dalla Direzione Strategica guidata dal direttore generale Maurizio Lanza, con il contributo del direttore scientifico Angelo Quartarone, del direttore sanitario Marcello Nucifora e del direttore amministrativo Maria Felicita Crupi, nasce dalla collaborazione di un’équipe multidisciplinare.

Il percorso prevede visite ambulatoriali, dosaggi ematici del Psa, risonanza magnetica multiparametrica e biopsie prostatiche fusion, svolte congiuntamente dall’Unità Operativa di Urologia diretta da Antonio Rosario Iannello e dall’Unità di Radiologia guidata da Carmelo Anfuso. Nei casi diagnosticati come tumorali, la prostatectomia radicale viene eseguita con tecnica robotica tramite il sistema Da Vinci XI, adottato a Messina da circa sette anni.

Secondo i dati del registro tumori, nel 2024 in Italia sono stati segnalati 40.192 nuovi casi di carcinoma prostatico. Attualmente la patologia rappresenta la forma tumorale più diffusa tra gli uomini nei paesi occidentali. In Italia convivono con questa diagnosi oltre 485mila persone. «Le cause non sono ancora del tutto note – spiega il dottor Iannello – ma sono stati identificati due principali fattori di rischio: la familiarità e l’età».

Il 90% dei casi viene oggi individuato in fase iniziale, quando la neoplasia è ancora localizzata, grazie al test del Psa e alla visita urologica. L’attività di sensibilizzazione è particolarmente promossa nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione. Per i casi più complessi, è prevista la collaborazione con Radioterapia e Oncologia. «Ogni anno – sottolinea Iannello – si registra un incremento dell’1% circa. È fondamentale la prevenzione, sia primaria con corretti stili di vita, sia secondaria con controlli regolari».

