Trump: «Mi ha fatto pena», Meloni: «Sono allibita da queste parole»

Si intensifica la tensione tra Italia e Stati Uniti dopo le dichiarazioni attribuite al presidente americano Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel corso di una telefonata con il giornalista Daniele Compatangelo, andata in onda durante la trasmissione “L’Aria che tira” su La7, Trump ha rivolto parole particolarmente dure nei confronti della premier italiana.

Riferendosi agli incontri istituzionali avvenuti a margine del G7 di Evian e del successivo Consiglio Europeo, il presidente statunitense ha affermato: «Probabilmente era contenta che io le abbia parlato». Nella stessa conversazione, Trump ha aggiunto: «Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena».

Le dichiarazioni hanno provocato una reazione immediata da parte di Giorgia Meloni, che attraverso un video pubblicato sui propri canali social ha risposto: «Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Usa si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente».

La vicenda ha avuto conseguenze anche sul piano diplomatico. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l’annullamento della visita ufficiale negli Stati Uniti prevista per il 21 e 22 giugno. Il responsabile della Farnesina ha motivato la decisione richiamando le «gravi e offensive parole del presidente Trump nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni», ritenute offensive non solo per la premier ma per l’intero Paese.

Sulla questione è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari, secondo il quale le esternazioni del presidente americano rappresentano l’ennesimo episodio di attacchi rivolti ai leader europei e rischiano di compromettere i tradizionali rapporti tra Stati Uniti ed Europa.

Nel frattempo, alla presidente del Consiglio sono giunti messaggi di solidarietà da esponenti politici di maggioranza e opposizione, accomunati dalla condanna delle parole pronunciate dal presidente statunitense.

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