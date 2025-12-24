Truffe, risparmiatore siciliano perde 250mila euro con il trading online

Un presunto investimento avviato con un semplice messaggio sul telefono e una somma iniziale contenuta si è trasformato, nel giro di pochi mesi, in una perdita economica di oltre 250 mila euro. È quanto denunciato da un risparmiatore siciliano che ha segnalato al Codacons una truffa finanziaria online caratterizzata da modalità particolarmente sofisticate.

A seguire la vicenda è l’avvocato Bruno Messina, vicepresidente di Codacons Sicilia, che invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a operare esclusivamente tramite intermediari autorizzati. “Solo il ricorso a soggetti vigilati – sottolinea – può garantire tutele reali e limitare il rischio di raggiri sempre più diffusi”.

Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata avvicinata da una sedicente società di brokeraggio online, presentata come affidabile e professionale. Dopo un primo versamento di circa 250 euro, il rapporto sarebbe proseguito con continue rassicurazioni, simulazioni di guadagni e piccoli prelievi consentiti, finalizzati a rafforzare la fiducia. In breve tempo, il risparmiatore è stato indotto a effettuare versamenti sempre più consistenti, fino a superare i 250 mila euro, includendo risparmi personali e somme ottenute in prestito da familiari.

Nonostante la piattaforma mostrasse rendimenti apparentemente positivi, ogni richiesta di prelievo veniva bloccata con motivazioni diverse, tra cui presunte tasse da versare, problemi tecnici e vincoli attribuiti all’ESMA. Successivamente, i contatti con i falsi consulenti si sarebbero interrotti.

Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons: “Le truffe finanziarie online oggi colpiscono patrimoni e stabilità familiari, sfruttando vulnerabilità psicologiche e scarsa informazione finanziaria”. L’associazione segnala un aumento costante di casi analoghi in tutta Italia e invita chiunque rilevi anomalie a rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti.

