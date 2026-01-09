Truffe digitali, incontro informativo della Polizia a Biancavilla

La campagna informativa “Insieme, per la sicurezza”, promossa dalla Polizia di Stato di Catania su tutto il territorio provinciale, ha fatto tappa a Biancavilla con un incontro dedicato ai rischi legati alle truffe digitali e ai principali strumenti di prevenzione. L’iniziativa è nata su richiesta dell’Accademia Universitaria Biancavillese, associazione attiva nel contesto sociale e culturale dell’hinterland etneo.

L’appuntamento si è svolto nella sala conferenze del centro polivalente Villa delle Favare e ha visto la partecipazione di circa cento cittadini di diverse fasce d’età. Durante l’incontro, i rappresentanti della Polizia di Stato hanno illustrato le modalità più diffuse utilizzate dai truffatori, soffermandosi sia sui raggiri telefonici sia su quelli veicolati attraverso la rete.

A intervenire sono stati il vice dirigente del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale “Sicilia Orientale”, vice questore Gabriele Piazza, e il sostituto commissario Nicola Romano del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano. I relatori hanno analizzato il fenomeno sotto vari profili, fornendo indicazioni pratiche per riconoscere tentativi di frode e illustrando gli strumenti di tutela messi a disposizione dalla Polizia di Stato. Nel corso del dibattito, moderato dal pedagogista Salvuccio Furnari, sono state affrontate anche le dinamiche emotive sfruttate dai truffatori, spesso basate su richieste urgenti di denaro o su presunti pericoli che coinvolgerebbero familiari.

La presidente dell’Accademia Universitaria Biancavillese, Rosa Lanza, ha rivolto un saluto istituzionale, ringraziando la Questura di Catania e la Polizia Postale per l’attività di prevenzione e per il costante contatto con la cittadinanza. È stato inoltre ribadito l’invito a denunciare sempre i raggiri subiti, superando il timore o l’imbarazzo, e a rivolgersi agli uffici di polizia o al Numero Unico di Emergenza, anche attraverso l’applicazione YouPol, che consente segnalazioni anche in forma anonima.

